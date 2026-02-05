    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israels Sicherheitskabinett tagt vor erwarteten Iran-Gesprächen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelisches Sicherheitskabinett berät über Iran-Thema.
    • Gespräche zwischen USA und Iran beginnen in Maskat.
    • Israel fürchtet mögliche Zugeständnisse der USA.
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor erwarteten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran hat sich das israelische Sicherheitskabinett zu dringenden Beratungen versammelt. Das Thema Iran stehe dabei im Fokus, bestätigte ein israelischer Repräsentant. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, die ursprünglich für Sonntag geplante Sitzung sei wegen der anstehenden Gespräche vorverlegt worden. Nach iranischen Angaben sollen die Verhandlungen am Freitag in der omanischen Hauptstadt Maskat beginnen.

    Teheran will nach eigenen Aussagen ausschließlich über sein Atomprogramm verhandeln. Die USA möchten dagegen auch das Raketenprogramm, Menschenrechtsverletzungen und die Unterstützung bewaffneter antiisraelischer Gruppen wie Hamas, Hisbollah und die Huthi thematisieren.

    Angesichts der tiefen Differenzen zwischen den Beteiligten stellt Israel sich nach verschiedenen Medienberichten auf ein mögliches Scheitern der Verhandlungen ein. Nach Angaben von "ynet" findet die Sitzung des Sicherheitskabinetts aber auch vor dem Hintergrund von Sorgen in Israel statt, US-Präsident Donald Trump könnte bei den Gesprächen doch Zugeständnisse machen und eine begrenzte Vereinbarung treffen, die sich nur auf Beschränkungen des iranischen Atomprogramms konzentriert./le/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
