Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -11,94 % - 05.02.2026

Mit einer Performance von -11,94 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,94 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) insgesamt ein Minus von -55,73 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -28,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um -27,71 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,54 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,25 % 1 Monat -31,97 % 3 Monate -55,73 % 1 Jahr -71,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Microstrategy-Aktie, die stark vom Bitcoin-Preis abhängt. Anleger äußern Bedenken über massive Buchverluste und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Es wird spekuliert, dass der Bitcoin-Preis zwischen 50.000 und 60.000 USD schwanken könnte, was direkte Auswirkungen auf die Aktie haben würde. Historische Vergleiche und technische Analysen werden herangezogen, um zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,16 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

LongPoint launches two ETFs – MSTZ, COIDLongPoint's new Savvy ETFs provide two times inverse exposure to MSTR and COIN LongPoint is a Canadian owned and operated ETF providerToronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 5, 2026) - LongPoint Asset …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,69 %. IBM notiert im Plus, mit +0,04 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,26 %. Oracle verliert -4,57 % SAP notiert im Plus, mit +0,31 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.