    DAX rutscht weiter ab – Anleger schalten ruckartig in den Risk-off-Modus

    So wie der DAX in den vergangenen Monaten der erhofften konjunkturellen Belebung vorausgeeilt ist, so schwer fällt es den Anlegern, bei überraschend positiven Indikatoren wie den Auftragseingängen noch nachzukaufen.

    Dabei könnte die deutsche Industrie mit dem größten monatlichen Auftragsplus seit zwei Jahren die Talsohle endlich hinter sich gelassen haben. Das Sondervermögen der Bundesregierung scheint endlich seine Wirkung zu entfalten. Während andere Indikatoren in den vergangenen Wochen noch widersprüchliche Signale sendeten, ist der Blick in die vollen Auftragsbücher der Industrie eindeutig. Nun müssen diese Aufträge nur noch abgearbeitet werden und der Konjunkturmotor kann einen Gang höher schalten.

    Dass Börse und Wirtschaft allerdings nicht immer in die gleiche Richtung laufen, kennen wir bereits aus den vergangenen, eher konjunkturtrüben zwei Jahren. Während die Wirtschaft am Boden lag, erreichte der DAX ein Rekordhoch nach dem anderen. Jetzt ist es genau andersherum. Während sich die Stimmung aufhellt, kippt der Aktienmarkt weg.

    Weil an der Wall Street der Druck auf die einstigen Favoriten vor allem bei den hoch gewichteten Magnificent Seven steigt und eigentlich gute Quartalsbilanzen aus Angst vor zu hohen Investitionen in die KI-Zukunft, die sich nicht schnell genug monetarisieren lassen, zu ruckartigen Verkäufen führen. Alles, was Risiko beinhaltet, wie der Markt für Kryptowährungen, und hier allen voran der Bitcoin, beschleunigt in diesen Tagen seine Talfahrt und dreht so die Spirale von Liquidationen immer schneller nach unten.

    Dem Abwärtssog kann sich auch der Dax nicht entziehen und muss die noch am Dienstag noch übersprungene 25.000er Marke als kurzfristiges Ziel zumindest aufgeben. Der klare Fehlausbruch stellt sich im Nachhinein als klassische Bullenfalle heraus, das noch junge Börsenjahr 2026 steht jetzt vor seiner ersten ernsthaften Bewährungsprobe. Können sich die Märkte in den kommenden Tagen nicht zumindest stabilisieren, dürften auch die ersten langfristig orientierten Anleger das Handtuch werfen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

    Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Christine Romar ist seit Juni 2025 Head of Europe bei CMC Markets. Zuvor verantwortete sie bei der Citi als Head of EMEA Public Listed Products Sales & Distribution das Geschäft mit strukturierten Produkten. Vorherige Stationen ihrer beruflichen Karriere waren die BNP Paribas und die Bank Vontobel. Christine Romar beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Finanzmärkten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundamentalen Analyse von Währungen, Rohstoffen, Anleihen und der weltweiten Aktienmärkte unter makroökonomischen Aspekten wie Zinsen, Konjunktur und Geldpolitik.
