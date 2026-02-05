Plusvisionen-Analyse
Adidas - Wird da mehr daraus?
Die Adidas-Aktie befindet sich in einer Baisse. Nun gab es Vorabzahlen für das Geschäftsjahr 2025 - es wird unter anderem ein Rekordumsatz gemeldet. Reicht das für eine Kurswende?
Mit der Fitness der Adidas-Aktie stand es im zurückliegenden Jahr nicht zum Besten – das Papier befindet sich seit Mitte Februar in einer Baisse, wodurch der Kurs von rund 263 Euro auf zeitweise nur noch 143 Euro eingebüßt hat. Nun hat der Sport- und Freizeit-Artikel-Hersteller Vorabzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Gemeldet wird unter anderem ein Rekordumsatz. Ob das der Börse für eine Wende reicht? Weiterlesen
