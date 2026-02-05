Plusvisionen-Analyse
Bertrandt - es bleibt schwierig
Die schwache Konjunktur der deutschen Automobil-Industrie belastet Bertrandt - die Aktie bewegt sich seitwärts. Allerdings ist viel Substanz vorhanden. Wie es mit dem Papier weitergeht.
Die Probleme von Bertrandt lassen sich bereits auf Seite drei der Präsentation von CFO Markus Ruf auf den von Montega veranstalteten Hamburger Investorentagen erahnen: Der Ingenieurdienstleistung-Anbieter macht 76 Prozent seines Umsatzes in Deutschland, wobei 86 Prozent aus Automotiv-Branche kommen. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte