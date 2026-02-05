Plusvisionen-Analyse
Porr-Aktie - Ausbruch nach oben
Die Porr-Aktie vollzieht seit Jahresanfang eine spannende (charttechnische) Entwicklung: Nach einer längeren Konsolidierungsphase im vergangenen Jahr, ist das Papier aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen - ein Grund zur Hoffnung? Weiterlesen
