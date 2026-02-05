    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWindfall Geotek AktievorwärtsNachrichten zu Windfall Geotek

    Erschließung der Zukunft kritischer Mineralien

    KI von Windfall Geotek identifiziert digitale Signatur von Seltenerdmetallen bei Strange Lake und sichert sich 89 vorrangige Claims in Labrador

    Erschließung der Zukunft kritischer Mineralien - KI von Windfall Geotek identifiziert digitale Signatur von Seltenerdmetallen bei Strange Lake und sichert sich 89 vorrangige Claims in Labrador
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Quebec / 5. Februar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), ein seit 2005 führendes Unternehmen im Bereich der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen für die Mineralexploration, freut sich, die erfolgreiche Modellierung und Extraktion der geophysikalischen und geochemischen „digitalen Signatur“ für die Seltenerdmetall-(REE)-Lagerstätte Strange Lake bekannt zu geben.

     

    Mithilfe seiner eigenen KI-Plattform hat Windfall eine umfassende computergestützte Analyse aller öffentlich zugänglichen Datensätze durchgeführt, um die Signatur der REE-Lagerstätte Strange Lake zu identifizieren, die sich zurzeit im Besitz von Torngat Metals (https://torngatmetals.com/) befindet und an der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Quebec (QC) und Neufundland und Labrador (NL) liegt.

     

    Technische Zusammenfassung und Methodik

     

    Der Schwerpunkt des Projekts lag auf dem Komplex Strange Lake, der an der Provinzgrenze zwischen Quebec (QC) und Neufundland und Labrador (NL) liegt. Die wesentlichen technischen Höhepunkte beinhalten:

     

    -          Datenintegration: Das KI-System synthetisierte mehrdimensionale öffentliche Datensätze, einschließlich hochauflösender magnetischer und topografischer Daten, sowie verfügbarer Bohrloch- und geochemischer Oberflächengesteinsproben.

    -          Signaturextraktion: Durch die Isolierung der spezifischen geologischen Deskriptoren der REE-Mineralisierung bei Strange Lake hat das Unternehmen ein hochpräzises digitales Entdeckungsschema erstellt.

    -          Zielgenerierung: Diese eigene Signatur wurde auf das gesamte regionale Landpaket angewendet, um Anomalien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, was zu einer strategischen Erweiterung der Explorationsfläche des Unternehmens in der Region führte.

     

    „Die Fähigkeit, eine digitale Signatur aus einer erstklassigen bekannten Lagerstätte ausschließlich anhand öffentlicher Daten zurückzuentwickeln, bestätigt die Vorhersagekraft unserer KI. Dieser objektive Ansatz minimiert menschliche Voreingenommenheit und reduziert den Suchbereich für unsere nächste Explorationsphase erheblich.“

    Daten & Kurse von: TTMzero
     