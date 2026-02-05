Mayfair reicht Statusmeldung für das Goldprojekt Fenn-Gib ein

VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2026 - Mayfair Gold Corp. („Mayfair“, „Mayfair Gold“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: MINE; TSX-V: MFG) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-proje ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell eine Projektstatusmeldung („NPS“) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Fenn-Gib (das „Projekt“) im Bergbaugebiet Timmins im Nordosten von Ontario eingereicht hat.

Die Einreichung der NPS stellt einen bedeutenden Meilenstein für die weitere Entwicklung des Projekts dar. Mit der Einreichung der NPS wird das Goldprojekt Fenn-Gib offiziell bei der Provinz Ontario registriert und das Ministerium für Energie und Bergbau („MEM“) darüber informiert, dass das Unternehmen beabsichtigt, das Projekt zu einer „produzierenden Mine“ im Sinne des Ontario Mining Act weiterzuentwickeln. Nach Einreichung der NPS wird das Unternehmen die technischen Studien, Konsultationsprozesse sowie Genehmigungs- und Zulassungsverfahren weiter vorantreiben, die zur Unterstützung der geplanten zukünftigen Entwicklung erforderlich sind.

Dieser Meilenstein wird durch das anhaltende Engagement des Unternehmens für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der Apitipi Anicinapek Nation, einer lokalen First Nation mit Rechten innerhalb des Vertragsgebiets 9, sowie mit anderen regionalen indigenen und lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen im Zuge der weiteren Entwicklung des Projekts unterstrichen. Die Weiterentwicklung des Projekts spiegelt den proaktiven Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wider und unterstützt die kontinuierliche Risikominderung durch ökologische, technische und sozioökonomische Maßnahmen, die die Grundlage für künftige Bau- und Betriebsgenehmigungen bilden werden.

„Die Einreichung der Projektstatusmeldung ist ein wichtiger Schritt, um Fenn-Gib in Richtung Entwicklung voranzubringen“, sagte Nicholas Campbell, CEO. „Sie ist eine klare Erklärung unserer Absicht, das Projekt zeitnah voranzutreiben, und bekräftigt unser Engagement für eine verantwortungsvolle Projektplanung, transparente Zusammenarbeit und die Einhaltung des modernisierten Genehmigungsverfahrens für Bergwerke in Ontario. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den indigenen Gemeinschaften, lokalen Interessengruppen und Regierungsbehörden, während wir dieses bedeutende Goldprojekt weiter vorantreiben.“