Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.850,94USD pro Feinunze und notiert damit -2,29 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,24USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -13,56 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,36USD und verzeichnet ein Minus von -2,03 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,11USD und verzeichnet ein Minus von -2,17 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.691,50USD
|-2,79 %
|Platin
|2.073,50USD
|-5,25 %
|Kupfer London Rolling
|12.889,15USD
|-1,07 %
|Aluminium
|3.042,15PKT
|-0,86 %
|Erdgas
|3,384USD
|-3,33 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -13,56 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.02.26, 17:29 Uhr.