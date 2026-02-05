Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.850,94USD pro Feinunze und notiert damit -2,29 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,24USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -13,56 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,36USD und verzeichnet ein Minus von -2,03 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,11USD und verzeichnet ein Minus von -2,17 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.691,50 USD -2,79 % Platin 2.073,50 USD -5,25 % Kupfer London Rolling 12.889,15 USD -1,07 % Aluminium 3.042,15 PKT -0,86 % Erdgas 3,384 USD -3,33 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -13,56 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.02.26, 17:29 Uhr.