JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In China dürften sich Absatzzahlen der Premiumhersteller in diesem Jahr stabilisieren, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für BMW und Audi./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 88,74EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



