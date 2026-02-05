    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 6. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Toyota und Societe Generale veröffentlichen Zahlen.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und Europa.
    • Konsumgütermesse Ambiente startet in Frankfurt.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 6. Februar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen
    07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen
    07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen
    12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
    12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
    08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25
    08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25
    14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.

    CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
