    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    Dax leicht im Minus - Anleger weiterhin nervös

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax leicht im Minus - Anleger weiterhin nervös
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Donnerstag mit weiteren Verlusten seinen Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke vergrößert. Die Stimmung am Markt ist immer noch geprägt von Nervosität, insbesondere bei Edelmetallen und Kryptowährungen. Zudem ist die Verunsicherung im Technologiesektor groß, denn Künstliche Intelligenz stellt aktuell eine Vielzahl traditioneller Geschäftsmodelle auf die Probe.

    Der Silberpreis ging erneut auf Talfahrt und könnte laut Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, in Richtung 60 US-Dollar oder tiefer die Angst vor Anschlussverkäufen in anderen Anlageklassen sofort wieder ins Bewusstsein der Anleger rufen. Zudem sackte der Bitcoin weiter ab.

    Der Dax verbuchte am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) letztlich einen Abschlag von 0,46 Prozent auf 24.491,06 Punkte. Im Tagesverlauf war das Börsenbarometer um bis zu 1,3 Prozent abgerutscht und hatte damit fast sein bisheriges Jahrestief erreicht. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 31.434,51 Punkte.

    Die Leitzinsen im Euroraum bleiben auch im neuen Jahr vorerst unverändert. Damit wurde am Markt gerechnet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt: "Wir sind in einer guten Lage und die Inflation ist in einer guten Lage." Die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar kommentierte die Französin betont gelassen: Der Eurokurs sei seit März 2025 gestiegen, dies sei in den Szenarien der Europäischen Zentralbank eingepreist.

    Investoren nähmen in diesem Umfeld aber lieber Gewinne mit und positionierten sich an den Seitenlinien, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Schwache Signale vom US-Arbeitsmarkt setzten die Kurse zusätzlich unter Druck.

    Rüstungswerte wie Rheinmetall gaben unter dem Eindruck fortdauernder Ukraine-Gespräche nach. Bei Rheinmetall machten sich Anleger aber vor allem Sorgen, dass die Erwartungen an 2026 zu hoch sein könnten. Die Anteile sackten am Dax-Ende um 6,5 Prozent ab.

    Autowerte setzten Anleger ebenfalls auf den Verkaufszettel. Schwache Quartalszahlen von Volvo Cars galten als Auslöser dafür. Im Dax lagen BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen (VW) mit Abschlägen von bis zu 3,7 Prozent auf den hinteren Plätzen.

    Quartalszahlen hiesiger Unternehmen bewegten einige Aktien besonders stark. Rational sprangen an der MDax-Spitze um 13,5 Prozent hoch. Der Großküchenausstatter hatte die Erwartungen übertroffen. Bei Evonik nahmen Anleger hin, dass der Spezialchemiekonzern seine Dividende senkt, goutierten aber, dass dieser eine Gewinnbelebung 2026 für möglich hält. Während der Chemiesektor seine starken Vortagsgewinne konsolidierte, legten Papiere von Evonik um 3,5 Prozent zu.

    Als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax sackten Heidelberger Druck um gut 14 Prozent ab. Analyst Stefan Augustin von Warburg Research sah den größten Schwachpunkt der Quartalsergebnisse des Maschinenbauers im Auftragseingang, der seine Schätzungen verfehlt habe.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,75 Prozent auf 5.925,70 Zähler. Auch in Zürich und vor allem in London ging es nach unten. In New York fiel der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um knapp ein Prozent./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 88,86 auf Tradegate (05. Februar 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 72,77 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.135,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.060,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.175,00EUR was eine Bandbreite von +30,17 %/+37,44 % bedeutet.




