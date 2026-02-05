DAX hält sich, US-Börsen wanken: Tech-Werte trotzen dem Abwärtstrend

Der Börsen-Tag
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, wobei sich die deutschen Standardwerte etwas besser halten als die großen US‑Indizes. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.495,16 Punkten und liegt damit 0,47 Prozent im Minus. Der MDAX gibt moderater nach und verliert 0,22 Prozent auf 31.430,19 Punkte. Deutlicher unter Druck steht der SDAX, der um 0,50 Prozent auf 17.863,72 Punkte fällt. Ein Gegenakzent kommt aus dem Technologiesektor: Der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend entziehen und gewinnt 0,31 Prozent auf 3.626,82 Punkte. Damit zeigt sich der deutsche Tech‑Sektor robuster als der breite Markt. Deutlich schwächer präsentieren sich die US‑Börsen. Der Dow Jones fällt auf 49.011,75 Punkte und verliert 0,95 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gibt mit einem Minus von 0,97 Prozent auf 6.819,75 Punkte ähnlich stark nach. In der Gesamtbetrachtung stehen damit vor allem die US‑Indizes unter Druck, während die deutschen Leitindizes moderat nachgeben. Auffällig ist die relative Stärke der Technologiewerte im TecDAX, die sich dem negativen Trend entziehen können.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 3,46%. Infineon Technologies folgt mit 2,39%, während Henkel VZ mit 1,36% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die erhebliche Verluste verzeichnen. Die Deutsche Bank fällt um 4,60%, gefolgt von der Commerzbank mit -4,15% und Rheinmetall, das mit einem Rückgang von 6,54% den größten Verlust im DAX erleidet.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Rational mit einem beeindruckenden Plus von 12,56%. Redcare Pharmacy und Evonik Industries folgen mit 6,79% und 3,81% Zuwachs.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei Delivery Hero mit einem Rückgang von 9,21% den größten Verlust verzeichnet. flatexDEGIRO und AUTO1 Group fallen um 4,21% und 3,05%.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte zeigen eine solide Performance, angeführt von Salzgitter mit 6,14%. Schaeffler und SILTRONIC AG folgen mit 4,35% und 4,09%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind stark negativ, insbesondere Heidelberger Druckmaschinen, das um 15,22% fällt. Verve Group Registered (A) und PVA TePla verzeichnen Rückgänge von 7,62% und 6,44%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte durch SILTRONIC AG mit 4,09% und ATOSS Software mit 3,90% gekennzeichnet. Infineon Technologies trägt mit 2,39% ebenfalls zur positiven Entwicklung bei.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen moderate Verluste, angeführt von Nagarro mit -4,24%. Evotec und HENSOLDT folgen mit Rückgängen von 2,67% und 2,62%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones dominieren die Topwerte mit Merck & Co, das um 2,59% steigt. Cisco Systems und Johnson & Johnson verzeichnen Zuwächse von 2,17% und 1,51%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind von Verlusten geprägt, wobei Nike (B) um 2,99% fällt. Salesforce und Amazon verzeichnen identische Rückgänge von 3,60%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von McKesson angeführt, das um 14,72% steigt. Corpay und Align Technology folgen mit 11,53% und 9,55%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Verluste, angeführt von Super Micro Computer mit -9,42%. IQVIA Holdings und Coinbase fallen um 8,74% und 8,31%.
