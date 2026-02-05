    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Der Börsen-Tag

    DAX hält sich, US-Börsen wanken: Tech-Werte trotzen dem Abwärtstrend

    Die Börsen zeigen sich zweigeteilt: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben und Tech-Werte Stärke beweisen, geraten vor allem die großen US‑Indizes deutlich unter Druck.

    Foto: David Young - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, wobei sich die deutschen Standardwerte etwas besser halten als die großen US‑Indizes. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.495,16 Punkten und liegt damit 0,47 Prozent im Minus. Der MDAX gibt moderater nach und verliert 0,22 Prozent auf 31.430,19 Punkte. Deutlicher unter Druck steht der SDAX, der um 0,50 Prozent auf 17.863,72 Punkte fällt. Ein Gegenakzent kommt aus dem Technologiesektor: Der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend entziehen und gewinnt 0,31 Prozent auf 3.626,82 Punkte. Damit zeigt sich der deutsche Tech‑Sektor robuster als der breite Markt. Deutlich schwächer präsentieren sich die US‑Börsen. Der Dow Jones fällt auf 49.011,75 Punkte und verliert 0,95 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gibt mit einem Minus von 0,97 Prozent auf 6.819,75 Punkte ähnlich stark nach. In der Gesamtbetrachtung stehen damit vor allem die US‑Indizes unter Druck, während die deutschen Leitindizes moderat nachgeben. Auffällig ist die relative Stärke der Technologiewerte im TecDAX, die sich dem negativen Trend entziehen können.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 3,46%. Infineon Technologies folgt mit 2,39%, während Henkel VZ mit 1,36% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die erhebliche Verluste verzeichnen. Die Deutsche Bank fällt um 4,60%, gefolgt von der Commerzbank mit -4,15% und Rheinmetall, das mit einem Rückgang von 6,54% den größten Verlust im DAX erleidet.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Rational mit einem beeindruckenden Plus von 12,56%. Redcare Pharmacy und Evonik Industries folgen mit 6,79% und 3,81% Zuwachs.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei Delivery Hero mit einem Rückgang von 9,21% den größten Verlust verzeichnet. flatexDEGIRO und AUTO1 Group fallen um 4,21% und 3,05%.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte zeigen eine solide Performance, angeführt von Salzgitter mit 6,14%. Schaeffler und SILTRONIC AG folgen mit 4,35% und 4,09%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, insbesondere Heidelberger Druckmaschinen, das um 15,22% fällt. Verve Group Registered (A) und PVA TePla verzeichnen Rückgänge von 7,62% und 6,44%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte durch SILTRONIC AG mit 4,09% und ATOSS Software mit 3,90% gekennzeichnet. Infineon Technologies trägt mit 2,39% ebenfalls zur positiven Entwicklung bei.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen moderate Verluste, angeführt von Nagarro mit -4,24%. Evotec und HENSOLDT folgen mit Rückgängen von 2,67% und 2,62%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones dominieren die Topwerte mit Merck & Co, das um 2,59% steigt. Cisco Systems und Johnson & Johnson verzeichnen Zuwächse von 2,17% und 1,51%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind von Verlusten geprägt, wobei Nike (B) um 2,99% fällt. Salesforce und Amazon verzeichnen identische Rückgänge von 3,60%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von McKesson angeführt, das um 14,72% steigt. Corpay und Align Technology folgen mit 11,53% und 9,55%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Verluste, angeführt von Super Micro Computer mit -9,42%. IQVIA Holdings und Coinbase fallen um 8,74% und 8,31%.


