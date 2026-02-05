Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 89,00 auf Tradegate (05. Februar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,48 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,94 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -4,34 %/+15,91 % bedeutet.