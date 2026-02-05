ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 100 Euro
- Jefferies belässt BMW auf "Hold" mit 100 Euro Ziel.
- Positive Aussagen von Treasury-Chef Richmann erwähnt.
- Lagerabbau könnte Barmittelzufluss stabilisieren.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Philippe Houchois sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung von konstruktiven Aussagen des Treasury- und IR-Chefs Stefan Richmann. Der Lagerabbau im vierten Quartal dürfte den freien Barmittelzufluss im positiven Bereich halten. Die Schätzungen des Experten für 2025 hätten nun insgesamt etwas Luft nach oben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 89,00 auf Tradegate (05. Februar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,48 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,94 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -4,34 %/+15,91 % bedeutet.
