    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Ein Warnsignal

    557 Aufrufe 557 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kommt der große Knall in den USA - Insiderverkäufe auf 5-Jahreshoch!

    Kippt die Stimmung in den USA? Trotz guter Zahlen konnten Microsoft und Alphabet wegen hoher KI-Investitionen keine Käufer mehr anziehen. Die US-Indizes taumeln und die Insider ziehen sich zurück. Ist Vorsicht geboten?

    Für Sie zusammengefasst
    • Insider verkaufen massiv Aktien, Kaufverhältnis niedrig.
    • Hohe KI-Investitionen belasten Anlegerstimmung stark.
    • Märkte zeigen Risikoaversion, Depotüberprüfung empfohlen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Ein Warnsignal - Kommt der große Knall in den USA - Insiderverkäufe auf 5-Jahreshoch!
    Foto: DALL-E

    Fast 1.000 Topmanager aus rund 6.000 börsennotierten US-Unternehmen haben im Januar eigene Aktien verkauft. Dem standen lediglich 207 Insiderkäufe gegenüber. Das Verhältnis von Verkäufen zu Käufen erreichte damit den höchsten Stand seit fünf Jahren, wie aus Daten des Washington Service hervorgeht.

    Zwar lassen sich die Motive hinter Insidertransaktionen nicht eindeutig zuordnen. Doch die zunehmende Zurückhaltung in den Führungsetagen fällt in eine Phase wachsender Nervosität an den Märkten. Hohe Bewertungen, massiv steigende Investitionen in künstliche Intelligenz sowie eine Zuspitzung geopolitischer Risiken belasten bereits die Stimmung vieler Anleger.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.549,56€
    Basispreis
    28,26
    Ask
    × 8,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.218,31€
    Basispreis
    28,53
    Ask
    × 8,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Ein Warnsignal, das beobachtet werden sollte

    "Das Verhalten von Unternehmensinsidern hat sich historisch als verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung der Aktienmärkte erwiesen", sagte Joe Gilbert, Portfoliomanager bei Integrity Asset Management, gegenüber Bloomberg. "Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und ambitionierter Bewertungen ist es gut möglich, dass viele Führungskräfte diese Phase gezielt zur Gewinnmitnahme nutzen. Anleger sollten dieses Signal ernst nehmen", so Gilbert. 

    Auch Deutsche Bank sieht Warnsignale 

    Die Positionierung an den Märkten signalisiert, dass auch große Investoren vorsichtiger agieren. Ende Januar kühlte sich die Stimmung spürbar ab: Sowohl pessimistische als auch neutrale Einschätzungen kletterten laut Erhebungen der Deutschen Bank auf den höchsten Stand seit vier Wochen. "Diskretionäre Anleger reduzieren weiter ihre Engagements in Mega-Cap-Wachstums- und Technologiewerten und schichten verstärkt in konjunktursensiblere Sektoren um", erklärte der Deutsche-Bank-Stratege Parag Thatte Bloomberg.

    Hedgefonds auf dem Rückzug

    Auch Hedgefonds ziehen sich zurück. Nach Angaben aus dem Prime-Brokerage-Geschäft der Goldman Sachs Group verzeichneten Positionen in Einzelaktien Ende Januar den größten Nettoabbau seit rund einem Monat – ein weiteres Zeichen für zunehmende Risikoaversion an den Märkten. Zudem eine Erklärung, dass die "Magnificent 7" mittlerweile einen schweren Stand an den Märkten haben, da nur noch die Kleinanleger "Buy the dip" betreiben. Ein Strategie die diese Jahr nicht aufgehen könnte. 

    Es könnte noch lauter knallen

    Der gestrige Tag hat gezeigt, dass es aktuell keinen wirklich "Sicheren Hafen" gibt. Die Indizes sind im Einklang mit Edelmetallen und Bitcoin unter Druck geraten. Ein klares Zeichen, dass zunehmend Kapital aufgebaut wird – sei es aus Angst oder um zuzgreifen, wenn es richtig knallen sollte an den Märkten. 

    Anleger sollten ihr Depot überprüfen 

    Der Februar gilt ohnehin nicht als einer der besten Börsenmonate wie eine Grafik für den S&P 500 auf der Internetseite des Finanzdienstleistungsunternehmen Carson Group zeigt. Die Experten haben sich darüber Gedanken gemacht: "So goes January, so goes the year"

    Der Februar ist demnach historisch gesehen, der zweitschwächste Monat im S&P 500. Was allerdings Mut macht, ist die Ausnahme bei Jahren, in denen die Midterm-Wahlen in den USA stattfinden. Da kann der S&P im Februar zulegen. Und wir befinden uns in einem solchen Jahr. Die Wahl findet am 3. November dieses Jahres statt.  

    Trotzdem sind Anleger gut beraten es den Insidern und institutionellen Anlegern nachzumachen. Gehen Sie Ihr Depot durch und Aktien, bei denen Sie Zweifel über die weitere Entwicklung haben, sollten aussortiert werden, um Cash aufzubauen. Selbst wenn der große Knall nicht kommt, haben Sie wieder Spielraum für Neukäufe bei Aktien, die stark unter die Räder gekommen sind. 

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25621,05Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ein Warnsignal Kommt der große Knall in den USA - Insiderverkäufe auf 5-Jahreshoch! Kippt die Stimmung in den USA? Trotz guter Zahlen konnten Microsoft und Alphabet wegen hoher KI-Investitionen keine Käufer mehr anziehen. Die US-Indizes taumeln und die Insider ziehen sich zurück. Ist Vorsicht geboten?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     