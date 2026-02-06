Kommt der große Knall in den USA - Insiderverkäufe auf 5-Jahreshoch!

Zwar lassen sich die Motive hinter Insidertransaktionen nicht eindeutig zuordnen. Doch die zunehmende Zurückhaltung in den Führungsetagen fällt in eine Phase wachsender Nervosität an den Märkten. Hohe Bewertungen, massiv steigende Investitionen in künstliche Intelligenz sowie eine Zuspitzung geopolitischer Risiken belasten bereits die Stimmung vieler Anleger.

Fast 1.000 Topmanager aus rund 6.000 börsennotierten US-Unternehmen haben im Januar eigene Aktien verkauft. Dem standen lediglich 207 Insiderkäufe gegenüber. Das Verhältnis von Verkäufen zu Käufen erreichte damit den höchsten Stand seit fünf Jahren, wie aus Daten des Washington Service hervorgeht.

Ein Warnsignal, das beobachtet werden sollte

"Das Verhalten von Unternehmensinsidern hat sich historisch als verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung der Aktienmärkte erwiesen", sagte Joe Gilbert, Portfoliomanager bei Integrity Asset Management, gegenüber Bloomberg. "Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und ambitionierter Bewertungen ist es gut möglich, dass viele Führungskräfte diese Phase gezielt zur Gewinnmitnahme nutzen. Anleger sollten dieses Signal ernst nehmen", so Gilbert.

Auch Deutsche Bank sieht Warnsignale

Die Positionierung an den Märkten signalisiert, dass auch große Investoren vorsichtiger agieren. Ende Januar kühlte sich die Stimmung spürbar ab: Sowohl pessimistische als auch neutrale Einschätzungen kletterten laut Erhebungen der Deutschen Bank auf den höchsten Stand seit vier Wochen. "Diskretionäre Anleger reduzieren weiter ihre Engagements in Mega-Cap-Wachstums- und Technologiewerten und schichten verstärkt in konjunktursensiblere Sektoren um", erklärte der Deutsche-Bank-Stratege Parag Thatte Bloomberg.

Hedgefonds auf dem Rückzug

Auch Hedgefonds ziehen sich zurück. Nach Angaben aus dem Prime-Brokerage-Geschäft der Goldman Sachs Group verzeichneten Positionen in Einzelaktien Ende Januar den größten Nettoabbau seit rund einem Monat – ein weiteres Zeichen für zunehmende Risikoaversion an den Märkten. Zudem eine Erklärung, dass die "Magnificent 7" mittlerweile einen schweren Stand an den Märkten haben, da nur noch die Kleinanleger "Buy the dip" betreiben. Ein Strategie die diese Jahr nicht aufgehen könnte.

Es könnte noch lauter knallen

Der gestrige Tag hat gezeigt, dass es aktuell keinen wirklich "Sicheren Hafen" gibt. Die Indizes sind im Einklang mit Edelmetallen und Bitcoin unter Druck geraten. Ein klares Zeichen, dass zunehmend Kapital aufgebaut wird – sei es aus Angst oder um zuzgreifen, wenn es richtig knallen sollte an den Märkten.

Anleger sollten ihr Depot überprüfen

Der Februar gilt ohnehin nicht als einer der besten Börsenmonate wie eine Grafik für den S&P 500 auf der Internetseite des Finanzdienstleistungsunternehmen Carson Group zeigt. Die Experten haben sich darüber Gedanken gemacht: "So goes January, so goes the year"

Der Februar ist demnach historisch gesehen, der zweitschwächste Monat im S&P 500. Was allerdings Mut macht, ist die Ausnahme bei Jahren, in denen die Midterm-Wahlen in den USA stattfinden. Da kann der S&P im Februar zulegen. Und wir befinden uns in einem solchen Jahr. Die Wahl findet am 3. November dieses Jahres statt.

Trotzdem sind Anleger gut beraten es den Insidern und institutionellen Anlegern nachzumachen. Gehen Sie Ihr Depot durch und Aktien, bei denen Sie Zweifel über die weitere Entwicklung haben, sollten aussortiert werden, um Cash aufzubauen. Selbst wenn der große Knall nicht kommt, haben Sie wieder Spielraum für Neukäufe bei Aktien, die stark unter die Räder gekommen sind.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

