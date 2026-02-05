    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    US-Anleihen

    Merkliche Kursgewinne - Unsicherheit an Finanzmärkten stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen steigen, T-Note-Future +0,41%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,21 Prozent.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stark gestiegen.
    US-Anleihen - Merkliche Kursgewinne - Unsicherheit an Finanzmärkten stützt
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag merklich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,41 Prozent auf 112,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,21 Prozent.

    Die Anleihen profitierten von der großen Verunsicherung an den Finanzmärkten. So stand der Bitcoin extrem unter Druck und setzte seine jüngste Talfahrt weg. Auch die Preise für Gold und Silber gaben deutlich nach. Zudem stützten enttäuschend ausgefallene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt die Anleihen.

    Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird erst am kommenden Mittwoch veröffentlicht und nicht wie ursprünglich vorgesehen am Freitag. Grund ist die vorübergehende Schließung von Bundesbehörden./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
