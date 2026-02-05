US-Anleihen
Merkliche Kursgewinne - Unsicherheit an Finanzmärkten stützt
- US-Staatsanleihen steigen, T-Note-Future +0,41%.
- Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,21 Prozent.
- Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stark gestiegen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag merklich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,41 Prozent auf 112,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,21 Prozent.
Die Anleihen profitierten von der großen Verunsicherung an den Finanzmärkten. So stand der Bitcoin extrem unter Druck und setzte seine jüngste Talfahrt weg. Auch die Preise für Gold und Silber gaben deutlich nach. Zudem stützten enttäuschend ausgefallene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt die Anleihen.
Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird erst am kommenden Mittwoch veröffentlicht und nicht wie ursprünglich vorgesehen am Freitag. Grund ist die vorübergehende Schließung von Bundesbehörden./jsl/he
FALSCH !!!!! Wir werden schon bald neue HIGHS sehen, wer nicht zu den preisen gekauft hat, war dumm
