BBVA Aktie verliert signifikant - 05.02.2026

Die BBVA Aktie ist bisher um -8,47 % auf 19,963€ gefallen. Das sind -1,848 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der BBVA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,47 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BBVA ist eine führende globale Finanzgruppe, die Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Präsenz in Spanien, Lateinamerika, der Türkei und den USA, konkurriert sie mit Santander und CaixaBank. Ihre Innovationskraft im digitalen Banking und nachhaltige Finanzlösungen sind Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die BBVA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,41 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BBVA +8,65 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,42 % geändert.

BBVA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,97 % 1 Monat +6,65 % 3 Monate +26,41 % 1 Jahr +97,96 %

Informationen zur BBVA Aktie

Es gibt 6 Mrd. BBVA Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,32 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -0,87 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -3,03 %. Banco de Sabadell verliert -3,11 % CAIXABANK notiert im Minus, mit -3,67 %.

Ob die BBVA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BBVA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.