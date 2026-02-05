    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    BBVA Aktie verliert signifikant - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BBVA Aktie bisher Verluste von -8,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BBVA Aktie.

    Besonders beachtet! - BBVA Aktie verliert signifikant - 05.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    BBVA ist eine führende globale Finanzgruppe, die Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Präsenz in Spanien, Lateinamerika, der Türkei und den USA, konkurriert sie mit Santander und CaixaBank. Ihre Innovationskraft im digitalen Banking und nachhaltige Finanzlösungen sind Alleinstellungsmerkmale.

    BBVA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Die BBVA Aktie ist bisher um -8,47 % auf 19,963 gefallen. Das sind -1,848  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der BBVA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,47 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.525,31€
    Basispreis
    4,02
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.317,89€
    Basispreis
    3,91
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die BBVA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,41 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BBVA +8,65 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,42 % geändert.

    BBVA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,97 %
    1 Monat +6,65 %
    3 Monate +26,41 %
    1 Jahr +97,96 %

    Informationen zur BBVA Aktie

    Es gibt 6 Mrd. BBVA Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,32 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im E-Stoxx 50.

    UNTERNEHMEN vom 05.02.2026 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet will KI-Investitionen in etwa verdoppeln MOUNTAIN VIEW - Im Wettlauf der KI-Entwickler schraubt die Google-Mutter Alphabet ihre Milliarden-Investitionen drastisch hoch. Für das laufende Jahr stellte der …

    Börsen Update Europa - 05.02. - FTSE Athex 20 stark +1,53 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -0,87 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -3,03 %. Banco de Sabadell verliert -3,11 % CAIXABANK notiert im Minus, mit -3,67 %.

    BBVA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BBVA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BBVA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BBVA

    -8,18 %
    -6,38 %
    +3,76 %
    +26,49 %
    +99,45 %
    +214,12 %
    +411,14 %
    +290,49 %
    +68,26 %
    ISIN:ES0113211835WKN:875773



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BBVA Aktie verliert signifikant - 05.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die BBVA Aktie bisher Verluste von -8,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BBVA Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     