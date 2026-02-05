Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen
- Vinci übertrifft Markterwartungen 2025 deutlich.
- EBIT steigt um 6% auf 9,56 Mrd. Euro, Umsatz +4%.
- Dividende erhöht auf 5,00 Euro je Aktie, Gewinn +1%.
NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Infrastrukturkonzern Vinci hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg 2025 um gut sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Nanterre mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie steigen. Analysten hatten im Schnitt insgesamt weniger erwartet.
In einem turbulenten globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat aus Sicht von Vinci-Chef Pierre Anjolras die dezentrale Organisation der Gruppe erneut ihre Vorzüge unter Beweis gestellt. Wenn die Effekte einer höheren Unternehmenssteuer außer Acht gelassen werden, erwarte das Management auch im neuen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn. Vinci ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstraßen./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 122,0 auf Tradegate (05. Februar 2026, 17:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 72,67 Mrd..
Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +5,68 %/+12,09 % bedeutet.
