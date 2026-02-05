    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell
    DZ BANK stuft Shell (neu) auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft Shell (neu) auf 'Kaufen'
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie für Shell von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das schwache Ergebnis des Ölkonzerns für das vierte Quartal sollte nicht u?berbewertet werden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit den konstant hohen Aktienrückkäufen und einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsrendite grenze sich der Energiekonzern positiv von den europäischen Konkurrenten ab. Der Experte hob unter anderem die solide Bilanz und die Marktführerschaft bei Flüssiggas hervor./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:49 / MESZ


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 31,90EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Werner Eisenmann
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



