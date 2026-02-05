Wirtschaft
BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
Foto: Robert - stock.adobe.com
Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens verdoppeln. BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski nannte dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) gegenüber die Zahl von 50.000 Autos bis zum Ende des Jahres als Absatzziel.
"Wir wollen das erreichen, was wir uns schon vergangenes Jahr vorgenommen haben, und die Marke von 50.000 knacken", sagte Bialkowski. Dieses Ziel hatte die hochrangige BYD-Managerin Stella Li bereits 2024 für 2025 ausgegeben. Im vergangenen Jahr kam BYD in Deutschland laut Daten des Kraftfahrtbundesamtes auf 23.306 Neuzulassungen.
Insbesondere mit dem Verkauf von Plug-in-Hybriden war BYD zuletzt erfolgreich. Diesen Trend will Bialkowski fortsetzen. "2026 peilen wir bei Plug-in-Hybriden einen Marktanteil von gut fünf Prozent an", sagte der Automanager dem "Handelsblatt". Bei Elektroautos will er einen Marktanteil von rund vier Prozent erreichen.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten. Themen: Zweifel an kurzfristiger fundamentaler Verbesserung und Aufruf zu Geduld wegen ungünstiger Jahresvergleiche; Exportziel 1,3 Mio als möglicher positiver Impuls; EU-Zölle und Mindestpreise als Unsicherheitsfaktor, EU-Fabriken könnten Wirkung abschwächen; charttechnische Signale sehen langsamen Aufschwung (12–13 €) und vereinzelt Einstiege um ~9,74 €/Nachkäufe bei ~8,80 €.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.
brainpain schrieb 03.02.26, 12:16
uwebellmann schrieb 02.02.26, 11:53
mitdiskutieren »
Da sind doch einige der Meinung, dass BYD am Ende ist. Das passt mir gut in den Kram, denn günstig nachzukaufen gefällt mir gut. Ich sehe aber auch die Möglichkeit, dass BYD bei der Batterietechnik, abgehängt werden könnte. Ich warte ja schon seit einiger Zeit auf von mir verliehenes Geld, was an erster Stelle im Grundbuch abgesichert ist und erwäge ernsthaft, bei entsprechenden guten Meldungen noch einmal richtig aufzustocken. Deshalb sind mir alle Teilnehmer, die den Untergang voraussagen, recht angenehm, speziell, weil ich deren Meinung, als wenig fundiert einstufe. Damit wieder Euch allen einen vergnüglichen Tag.
pias schrieb 01.02.26, 16:25
