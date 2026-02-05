    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Aktien Wien Schluss

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX verliert deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX verzeichnet höchsten Tagesverlust 2023 mit -1,93%.
    • Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten Anlegerstimmung.
    • Bankenaktien fallen stark, Analysten warnen vor KGV.
    Aktien Wien Schluss - ATX verliert deutlich
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    WIEN (dpa-AFX) - In einer international vorsichtigeren Anlegerstimmung und nach teils deutlichen Gewinnmitnahmen im Bankensektor hat der ATX am Donnerstag den bisher höchsten Tagesverlust des noch jungen Jahres verbucht. Der Leitindex rutschte von seinem Rekordhoch um 1,93 Prozent auf 5.637,04 Punkte ab. Für den ATX Prime ging es um 1,81 Prozent auf 2.801,53 Zähler nach unten.

    Auch das europäische Umfeld zeigte sich klar schwächer. Eine ungünstige Gemengelage aus überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten, anhaltenden Diskussionen über hohe KI-Investitionen und enttäuschenden Nachrichten auf Unternehmensebene schlug den Anlegern aufs Gemüt. Hinzu kamen deutliche Verluste bei Kryptowährungen, während mit den Edelmetallen klassische sichere Häfen ihre Talfahrt fortsetzten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Long
    48,23€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54,67€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 13,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) brachte inzwischen keine Überraschung. Die Währungshüter beließen den Einlagenzins bei zwei Prozent.

    Mehrere Schwergewichte gaben deutlich nach und belasteten den Leitindex. So kamen die OMV -Aktien angesichts überwiegend vorsichtiger Analystenkommentare und niedrigerer Ölpreise um 2,9 Prozent auf 51,60 Euro zurück. Zur Wochenmitte waren die Titel nach Zahlen noch um gut fünf Prozent angestiegen. Für das laufende Jahr rechnen Analysten wegen normalisierter Raffineriemargen und der anhaltenden Schwäche im Chemiegeschäft aber vermehrt mit Gegenwind.

    Im Bankensektor büßten Erste Group , Bawag und RBI zwischen 2,5 und 5,2 Prozent ein. Europaweit zählten Banken zu den schwächsten Werten. Mit Blick auf den Sektor warnen die Analysten der Erste Group vor nachlassendem Rückenwind von der Bewertungsseite. Zwar sei der Sektor fundamental deutlich besser aufgestellt als in früheren Zyklen, doch mit einem erwarteten KGV von rund elf nähere man sich historischen Bewertungsobergrenzen, schrieb Erste-Analyst Lukasz Janczak in einem Branchenkommentar.

    AT&S-Aktien fielen um 1,8 Prozent. Auch hier nahmen die Anleger Gewinne mit, nachdem sich die Titel rund um die Zahlenvorlage am Dienstag um fast ein Drittel verteuert hatten. Seit Jahresbeginn stehen die Titel dennoch mehr als 50 Prozent im Plus./spa/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 106,1 auf Tradegate (05. Februar 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +4,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 16,87 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BYD - A0M4W9 - CNE100000296

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BYD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten. Themen: Zweifel an kurzfristiger fundamentaler Verbesserung und Aufruf zu Geduld wegen ungünstiger Jahresvergleiche; Exportziel 1,3 Mio als möglicher positiver Impuls; EU-Zölle und Mindestpreise als Unsicherheitsfaktor, EU-Fabriken könnten Wirkung abschwächen; charttechnische Signale sehen langsamen Aufschwung (12–13 €) und vereinzelt Einstiege um ~9,74 €/Nachkäufe bei ~8,80 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX verliert deutlich In einer international vorsichtigeren Anlegerstimmung und nach teils deutlichen Gewinnmitnahmen im Bankensektor hat der ATX am Donnerstag den bisher höchsten Tagesverlust des noch jungen Jahres verbucht. Der Leitindex rutschte von seinem Rekordhoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     