Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu
- Enel steigert Umsatz um 2% auf 80,4 Mrd. Euro.
- Bereinigter Ebitda wächst um 2,2% auf 22,9 Mrd. Euro.
- Margen in Italien sinken, Ausland kompensiert Verlust.
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Erlös legte um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Experten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet.
Im Heimatland seien die Margen unter anderem wegen sinkender Preise für Endkunden gefallen, hieß es weiter. Dies sei durch die positive Entwicklung außerhalb Italiens mehr als kompensiert worden./he/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 9,482 auf Tradegate (05. Februar 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 95,59 Mrd..
Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +6,30 %/-4,33 % bedeutet.
wenn ich große Summen hätte wären die Enel ideal, aber ich weiß nicht, ob die großen Summen jetzt in Anleihen angelegt werden.