    AKTIE IM FOKUS

    Rekordhohe Alphabet-Aktie abgestraft wegen hoher Investitionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienkurs von Alphabet fällt trotz starkem Quartalsbericht.
    • Massive KI-Investitionen belasten Anlegervertrauen stark.
    • Analysten heben Kursziele, warnen vor hohen Kosten.
    Rekordhohe Alphabet-Aktie abgestraft wegen hoher Investitionen
    NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen vor gewaltigen KI-Investitionen der Google -Mutter Alphabet haben am Donnerstag die Aktie des Technologie-Riesen deutlich belastet. Anleger ignorierten den starken Quartalsbericht.

    Gleich zum Handelsstart fiel der Anteilsschein des Suchmaschinenbetreibers und Cloudanbieters auf den tiefsten Stand vor Weihnachten. Zuletzt gab die Aktie um rund drei Prozent auf 322,42 US-Dollar nach. Am Dienstag allerdings hatte sie noch ein Rekordhoch erreicht. Da war sie auf 349 Dollar gestiegen, den höchsten Stand seit dem Aktiensplit 2022.

    Wie der Tech-Konzern zur Vorlage seiner Quartalszahlen mitteilte, sollen die Investitionen von gut 91 auf 175 bis 185 Milliarden US-Dollar (148 bis 156,6 Mrd Euro) im laufenden Jahr erhöht werden. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) fließen.

    Aus Angst vor zu hohen Investitionen in die KI-Zukunft, die sich nicht schnell genug in klingende Münzen umwandeln ließen, würden eigentlich guten Quartalsbilanzen kaum Beachtung geschenkt, resümierte die Europachefin vom Broker CMC Markets, Christine Romar. Vielmehr komme es zu "ruckartigen Verkäufen", - wie aktuell bei Alphabet zu sehen. Vor allem der Druck auf die einstigen Favoriten, insbesondere bei den hoch gewichteten glorreichen Sieben, steige.

    Analyst Brad Erickson von der Bank RBC sah dies ähnlich: Es sei einzig und allein die massive Erhöhung der Investitionen, die die Aktie davon abhalte, nach dem erstklassigen Quartalsbericht weiter zu steigen, schrieb er. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und auch sein Kursziel auf nun 400 Dollar für die A-Aktie, kappte zugleich aber seine Prognose für die freien Barmittel.

    Ross Sandler von Barclays lobte das starke Cloud-Wachstum und den Sprung der Auftragsbestände im abgelaufenen Quartal und konstatierte: "Die KI-Story läuft auf Hochtouren". Allerdings schränkte auch er ein, dass dies seinen Preis in explodierenden Kosten habe.

    Angesichts der jedoch klaren Signale für eine Nachfrage nach KI vertritt Citigroup-Analyst Ronald Josey die Ansicht, "dass Google in Produkte und die Bewältigung von Kapazitätsproblemen investieren sollte". Er bekräftigte daher die Kaufempfehlung und hob ebenfalls sein Kursziel an. Es liegt nun bei 390 Dollar nach zuvor 350 Dollar./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 274,7 auf Tradegate (05. Februar 2026, 18:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -8,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +14,32 %/+45,16 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    AKTIE IM FOKUS Rekordhohe Alphabet-Aktie abgestraft wegen hoher Investitionen Sorgen vor gewaltigen KI-Investitionen der Google -Mutter Alphabet haben am Donnerstag die Aktie des Technologie-Riesen deutlich belastet. Anleger ignorierten den starken Quartalsbericht. Gleich zum Handelsstart fiel der Anteilsschein des …
