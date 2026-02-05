    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMayr-Melnhof Karton AktievorwärtsNachrichten zu Mayr-Melnhof Karton
    Mayr-Melnhof Karton: Wertminderung drückt Jahresüberschuss 2025

    Die Mayr-Melnhof Karton AG rechnet 2025 mit einer hohen Sonderabschreibung – und dämpft damit ihre Gewinnerwartungen trotz solider operativer Kennzahlen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Mayr-Melnhof Karton AG hat einen nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf von 65 bis 75 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt.
    • Die Sonderabschreibung betrifft Vermögenswerte der MM Board & Paper Division und ist auf schwächere langfristige Cash Flow-Prognosen zurückzuführen.
    • Die Abschreibung belastet den Jahresüberschuss 2025, der voraussichtlich zwischen 74 und 90 Mio. EUR liegen wird.
    • Das operative Ergebnis gemäß IFRS wird auf 215 bis 235 Mio. EUR geschätzt, während das bereinigte EBITDA bei 400 bis 440 Mio. EUR erwartet wird.
    • Das bereinigte operative Ergebnis wird auf 190 bis 205 Mio. EUR geschätzt; die Prognosen sind mit Unsicherheiten behaftet.
    • Das Konzernergebnis 2025 wird am 17. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 17.03.2026.

    Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.


    ISIN:AT0000938204WKN:890447





