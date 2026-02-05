    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Salzgitter Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.02.2026

    Am 05.02.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +4,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,86 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,86, mit einem Plus von +4,86 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Salzgitter einen Gewinn von +71,76 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +7,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salzgitter einen Anstieg von +17,11 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,54 %
    1 Monat +5,96 %
    3 Monate +71,76 %
    1 Jahr +169,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die durch Unsicherheiten in den Märkten und Gaspreisschwankungen beeinflusst wird. Einige Anleger sehen die Aktie als unterbewertet, während andere vor dem Kauf bei fallenden Kursen warnen. Gewinnmitnahmen und die Entwicklung der Metallpreise sind zentrale Themen, ebenso wie die Spekulation mit Puts, was die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung verstärkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,01 Mrd.EUR € wert.

    DAX hält sich, US-Börsen wanken: Tech-Werte trotzen dem Abwärtstrend


    Die Börsen zeigen sich zweigeteilt: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben und Tech-Werte Stärke beweisen, geraten vor allem die großen US‑Indizes deutlich unter Druck.

    Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 05.02.2026 / …

    Jahresende bei ArcelorMittal besser als gedacht


    Europas größter Stahlhersteller ArcelorMittal hat trotz eines durchwachsenen Verlaufs im Schlussquartal 2025 positiv überrascht. Analysten zeigten sich erfreut, und an der Börse ging es daraufhin kräftig aufwärts. Die Aktie setzte ihre bereits …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +2,61 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,21 %. ArcelorMittal legt um +3,66 % zu

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +4,72 %
    +7,08 %
    +5,38 %
    +70,80 %
    +171,21 %
    +26,01 %
    +116,35 %
    +144,23 %
    +8.186,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



