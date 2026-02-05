Palantir - Aktie stürzt ab -5,03 % - 05.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -5,03 % auf 112,10€. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,03 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Palantir insgesamt ein Minus von -33,50 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir -30,00 % verloren.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,22 % 1 Monat -26,59 % 3 Monate -33,50 % 1 Jahr +19,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Palantir Aktie, die nach den jüngsten Unternehmenszahlen auf 142$ gefallen ist. Das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58 für 2025 wird als astronomisch betrachtet. Einige Nutzer erwarten eine Korrektur bis 80$, während andere eine Unterstützung bei 130$ sehen. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Renditen von KI, die das Unternehmen unter Druck setzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 256,62 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Snowflake Registered (A) und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,86 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -2,20 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.