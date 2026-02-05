Novo Nordisk Aktie weiter im Abwärtstrend - 05.02.2026

Mit einer Performance von -5,99 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,99 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Novo Nordisk insgesamt ein Minus von -7,35 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -27,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -16,55 %.

Zeitraum Performance 1 Woche -27,46 % 1 Monat -18,50 % 3 Monate -7,35 % 1 Jahr -51,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die von Nutzern als unterbewertet bei 33 Euro angesehen wird. Zentrale Themen sind die rechtlichen Schritte gegen Hims & Hers, die eine Nachahmung des Medikaments Wegovy anbieten, was potenziell den Marktanteil von Novo Nordisk gefährden könnte. Die Unsicherheit über die Auswirkungen dieser Konkurrenz auf die Marke und den Kurs wird ebenfalls intensiv diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,98 Mrd. € wert.

Während die Aktien von Hims mit einem zweistelligen Plus in den Handelstag startet, muss Novo Nordisk erneut kräftig Federn lassen. Die US-Pharmaplattform startet den Verkauf einer deutlich günstigeren Abnehmpille!

Die US-Börsen sind am Donnerstag schwach gestartet. Es folgte zwar bald eine gewisse Erholung, doch war sie nicht von Dauer. Rasch ging es erneut spürbar abwärts. Im Fokus standen schwache Daten vom Arbeitsmarkt im Januar sowie weitere enorme …

