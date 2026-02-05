    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Besonders beachtet!

    421 Aufrufe 421 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk Aktie weiter im Abwärtstrend - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -5,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie weiter im Abwärtstrend - 05.02.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.02.2026

    Mit einer Performance von -5,99 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,99 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    254,54€
    Basispreis
    4,15
    Ask
    × 9,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    306,08€
    Basispreis
    4,03
    Ask
    × 9,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Novo Nordisk insgesamt ein Minus von -7,35 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -27,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -16,55 %.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -27,46 %
    1 Monat -18,50 %
    3 Monate -7,35 %
    1 Jahr -51,11 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die von Nutzern als unterbewertet bei 33 Euro angesehen wird. Zentrale Themen sind die rechtlichen Schritte gegen Hims & Hers, die eine Nachahmung des Medikaments Wegovy anbieten, was potenziell den Marktanteil von Novo Nordisk gefährden könnte. Die Unsicherheit über die Auswirkungen dieser Konkurrenz auf die Marke und den Kurs wird ebenfalls intensiv diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,98 Mrd. € wert.

    Hatte Novo das auf der Rechnung? Hims kontert mit billiger Pillen-Variante!


    Während die Aktien von Hims mit einem zweistelligen Plus in den Handelstag startet, muss Novo Nordisk erneut kräftig Federn lassen. Die US-Pharmaplattform startet den Verkauf einer deutlich günstigeren Abnehmpille!

    Deutliche Verluste - Alphabet mit enormen KI-Ausgaben


    Die US-Börsen sind am Donnerstag schwach gestartet. Es folgte zwar bald eine gewisse Erholung, doch war sie nicht von Dauer. Rasch ging es erneut spürbar abwärts. Im Fokus standen schwache Daten vom Arbeitsmarkt im Januar sowie weitere enorme …

    Hims & Hers zieht an Novo Nordisk vorbei – Der Aktienkurs legt über 10 Prozent zu!


    Was sind die Gründe?

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    -7,25 %
    -27,46 %
    -18,50 %
    -7,35 %
    -51,11 %
    -36,96 %
    +32,89 %
    +78,88 %
    +2.126,27 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Novo Nordisk Aktie weiter im Abwärtstrend - 05.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -5,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     