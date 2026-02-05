    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Besonders beachtet!

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 05.02.2026: Alphabet Aktie im Blickpunkt

    Am 05.02.2026 ist die Alphabet Aktie, bisher, um -2,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 05.02.2026: Alphabet Aktie im Blickpunkt
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

    Alphabet Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Mit einer Performance von -2,73 % musste die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 274,55, mit einem Minus von -2,73 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Alphabet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,19 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    291,56€
    Basispreis
    2,80
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    350,93€
    Basispreis
    2,38
    Ask
    × 10,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die Alphabet Aktie damit um -8,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alphabet eine negative Entwicklung von -3,08 % erlebt.

    Alphabet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,82 %
    1 Monat -3,85 %
    3 Monate +15,19 %
    1 Jahr +50,82 %

    Informationen zur Alphabet Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Bil. € wert.

    Kinaxis führt Maestro Agent Studio ein und erschließt mit modularen KI-Agenten eine neue Dimension der Entscheidungsfindung


    Kinaxis Inc. (TSX: KXS), der Marktführer im Bereich Supply-Chain-Orchestrierung, kündigte heute Maestro Agent Studio an. Nach der Einführung vorkonfigurierter Maestro Agents können Kunden damit nun auch von der nächsten Phase der …

    Rekordhohe Alphabet-Aktie abgestraft wegen hoher Investitionen


    Sorgen vor gewaltigen KI-Investitionen der Google -Mutter Alphabet haben am Donnerstag die Aktie des Technologie-Riesen deutlich belastet. Anleger ignorierten den starken Quartalsbericht. Gleich zum Handelsstart fiel der Anteilsschein des …

    Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025


    EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Prognose Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025 05.02.2026 / 18:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,46 %. Apple notiert im Minus, mit -1,04 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,85 %. Meta Platforms (A) legt um +1,69 % zu Tencent notiert im Minus, mit -0,17 %.

    Alphabet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alphabet

    -2,48 %
    -8,82 %
    -3,85 %
    +15,19 %
    +50,82 %
    +186,08 %
    +222,49 %
    +751,23 %
    +13.261,65 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 05.02.2026: Alphabet Aktie im Blickpunkt Am 05.02.2026 ist die Alphabet Aktie, bisher, um -2,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     