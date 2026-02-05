Heute am 05.02.2026: Alphabet Aktie im Blickpunkt

Obwohl die Alphabet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,19 %.

Mit einer Performance von -2,73 % musste die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 274,55€, mit einem Minus von -2,73 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

Allein seit letzter Woche ist die Alphabet Aktie damit um -8,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alphabet eine negative Entwicklung von -3,08 % erlebt.

Alphabet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,82 % 1 Monat -3,85 % 3 Monate +15,19 % 1 Jahr +50,82 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Bil. € wert.

Sorgen vor gewaltigen KI-Investitionen der Google -Mutter Alphabet haben am Donnerstag die Aktie des Technologie-Riesen deutlich belastet. Anleger ignorierten den starken Quartalsbericht. Gleich zum Handelsstart fiel der Anteilsschein des …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,46 %. Apple notiert im Minus, mit -1,04 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,85 %. Meta Platforms (A) legt um +1,69 % zu Tencent notiert im Minus, mit -0,17 %.

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.