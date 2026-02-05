    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    PayPal - Aktie im Spotlight - 05.02.2026

    Am 05.02.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um -2,79 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Foto: Paul Sakuma - dpa

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PayPal Aktie. Mit einer Performance von -2,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der PayPal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,79 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PayPal Aktionäre einen Verlust von -42,72 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -27,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PayPal um -34,41 % verloren.

    PayPal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -27,03 %
    1 Monat -34,13 %
    3 Monate -42,72 %
    1 Jahr -56,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene PayPal-Aktie, die von einigen als Kaufgelegenheit angesehen wird. Die aktive Nutzerzahl wird als entscheidend für die Bewertung des Unternehmens betrachtet. Zudem wird die Möglichkeit einer Übernahme aufgrund der aktuellen Bewertung thematisiert. Einige Anleger planen, bei weiteren Rückgängen nachzukaufen, was auf eine positive langfristige Perspektive hinweist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 936 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,88 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von PayPal

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,03 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,63 %.

    PayPal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


