Dell Technologies Registered (C) - Aktie verliert deutlich -5,77 % - 05.02.2026

Mit einer Performance von -5,77 % musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,29 %, geht es heute bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Dell Technologies Registered (C) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,26 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +6,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine negative Entwicklung von -3,93 % erlebt.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,72 % 1 Monat -5,10 % 3 Monate -22,26 % 1 Jahr +6,98 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 334 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,54 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. IBM notiert im Plus, mit +0,69 %. NetApp notiert im Minus, mit -1,12 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -3,23 % HP notiert im Minus, mit -4,04 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.