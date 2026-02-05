BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz der Schwäche im Diagnostikbereich sei der Medizintechnik-Konzern solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 42,77EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 19:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



