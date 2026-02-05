US-Regierungskreise
Verhandlungen mit Iran am Freitag
- USA starten Verhandlungen mit Iran in Oman am Freitag.
- Hochrangige US-Beamtin bestätigt Gespräche offiziell.
- Ziel: Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen mit dem Iran aufnehmen. Das bestätigte eine hochrangige US-Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur./ngu/DP/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Xetraparasit schrieb 02.02.26, 06:53
$PROP Prairie Operating 📈
nikolai246 schrieb 01.02.26, 09:53
Verhandlungen im Iran? Das bedeutet wir starten Montag rot ?mitdiskutieren »
neuboerser schrieb 30.01.26, 21:28
Bin Long mit Ziel 73...
Jemand eine Einschätzung ?
Danke und ein schönes Wochenende
