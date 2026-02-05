DZ BANK stuft BNP PARIBAS auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas nach Zahlen zum vierten Quartal von 70 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dank eines starken Privat- und Firmenkundengeschäfts habe die französische Großbank positiv überrascht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Nachbetrachtung am Donnerstag. Der Experte bleibt aber trotz der günstigen Bewertung bei seiner Halten-Empfehlung, da er das Risikoprofil als negativ einstuft./rob/la/jha/
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 91,72EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.
