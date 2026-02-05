DZ BANK stuft BNP PARIBAS auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas nach Zahlen zum vierten Quartal von 70 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dank eines starken Privat- und Firmenkundengeschäfts habe die französische Großbank positiv überrascht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Nachbetrachtung am Donnerstag. Der Experte bleibt aber trotz der günstigen Bewertung bei seiner Halten-Empfehlung, da er das Risikoprofil als negativ einstuft./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 91,72EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



