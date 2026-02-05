GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy" belassen. Die Erneuerungsrunde habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 sei besser als gedacht./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 248,8EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 19:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 299

Kursziel alt: 299

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



