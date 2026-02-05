GOLDMAN SACHS stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Dank höherer Absatzvolumina habe das abegelaufene Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Matt Greene am Donnerstag. Dank politischer Unterstützung seien die Aussichten für 2026 durch die Bank positiv./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 48,91EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 19:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Matt Greene

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



