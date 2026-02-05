Nagarro Aktie mit Kurssturz - 05.02.2026

Mit einer Performance von -4,72 % musste die Nagarro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Nagarro Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 63,08€, mit einem Minus von -4,72 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nagarro in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +41,43 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,82 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -18,52 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,19 % 1 Monat -17,82 % 3 Monate +41,43 % 1 Jahr -21,81 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 870,64 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich zweigeteilt: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben und Tech-Werte Stärke beweisen, geraten vor allem die großen US‑Indizes deutlich unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.