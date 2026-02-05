Börsen Update
Börsen Update USA - 05.02. - S&P 500 schwach -1,19 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.953,42 PKT und fällt um -1,06 %.
Top-Werte: Merck & Co +2,10 %, Cisco Systems +1,88 %, Johnson & Johnson +1,79 %, Coca-Cola +1,48 %, Travelers Companies +1,34 %
Flop-Werte: Salesforce -4,47 %, Amazon -4,40 %, Microsoft -2,78 %, JPMorgan Chase -2,50 %, Nike (B) -2,41 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.612,01 PKT und fällt um -1,15 %.
Top-Werte: Arm Holdings +16,14 %, Cognizant Technology Solutions (A) +5,59 %, Gilead Sciences +3,17 %, Monolithic Power Systems +2,20 %, Cisco Systems +1,88 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -13,93 %, Thomson Reuters -7,92 %, Datadog Registered (A) -6,84 %, Alnylam Pharmaceuticals -6,02 %, Palantir -5,61 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.804,47 PKT und fällt um -1,19 %.
Top-Werte: McKesson +14,36 %, Tapestry +10,23 %, Cardinal Health +9,09 %, The Hershey +8,78 %, Corpay +6,90 %
Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -19,38 %, Huntington Ingalls Industries -11,38 %, Ares Management Registered (A) -11,35 %, Cummins Inc. -10,77 %, Coinbase -10,18 %
