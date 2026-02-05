Flughafen BER stellt Betrieb wegen Blitzeis ein
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Der Hauptstadtflughafen BER hat den Betrieb vorübergehend eingestellt. Aufgrund von Blitzeis seien derzeit keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Abend./ah/DP/he
