Huawei geht Partnerschaft mit dem Laufteam von Eliud Kipchoge ein, um neue Möglichkeiten im Sport zu erschließen

SHENZHEN, China, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. Januar 2026 gab Huawei eine bahnbrechende Partnerschaft als offizieller Technologiepartner des dsm-firmenich Running Teams bekannt, dem Marathon-Star Eliud Kipchoge angehört. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Laufkultur weltweit zu fördern und mehr Menschen für diesen Sport zu begeistern. Die branchenübergreifende Allianz hat bereits für erhebliche Aufmerksamkeit sowohl in der Technologie- als auch in der Sportwelt gesorgt und zu weitreichenden Spekulationen über die strategischen Schritte von Huawei im Gesundheits- und Fitnessbereich geführt.

In den letzten zehn Jahren hat sich Huawei mit einer vielfältigen Produktpalette als führendes Unternehmen in der Gesundheits- und Fitnessbranche etabliert. Die HUAWEI Band und WATCH FIT Serie sind für das tägliche Wohlbefinden konzipiert, während die WATCH D Serie neue Maßstäbe in der fortschrittlichen Gesundheitsüberwachung setzt. Die WATCH-Serie, die fortschrittliche Smart-Funktionen mit professionellem Gesundheitsmanagement kombiniert, festigt den Ruf von Huawei als innovatives Unternehmen. Die Serien WATCH GT und WATCH Ultimate wurden für anspruchsvolle Sportarten wie Skifahren, Tauchen, Radfahren und Trailrunning entwickelt. Allein im Bereich Laufsport hat Huawei mit über 100 Läufern zusammengearbeitet, um umfangreiche Langzeittests durchzuführen, und dabei eine Genauigkeitsrate von über 97 % bei der Vorhersage von Rennergebnissen erzielt. Huawei hat außerdem ein hochmodernes maschinelles Lernmodell zur Ermüdungsbewertung entwickelt, das Läufern ein wissenschaftlich fundiertes Training ermöglicht. Diese Grundlage macht die Partnerschaft mit der Marathonlegende Eliud Kipchoge so erfolgreich. Sein Engagement für wissenschaftliches Training und seine beispiellose praktische Erfahrung ergänzen die technologischen Stärken von Huawei perfekt und schaffen eine echte Synergie zwischen Spitzensport und innovativer Technologie.