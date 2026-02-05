    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    SEO und Online-PR: Wenn Technik auf Strategie trifft

    In der digitalen Welt reicht es nicht, gefunden zu werden. Man muss auch überzeugen. Die meisten Unternehmen behandeln SEO und ORM weiterhin als getrennte Disziplinen – ein Fehler, der Ressourcen verschwendet.

    Ferdinand Hofmann, Sebastian Petrov und Vincent Sünderhauf haben mit „SEO und Online-PR synergetisch planen" ihr achtes Werk vorgelegt.

    Die drei Köpfe hinter der Agentur seosupport bringen über 20 Jahre Erfahrung mit, die Agentur beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter in mehreren Ländern. Das zentrale Versprechen: Wer SEO und Online-Reputationsmanagement intelligent verzahnt, schafft sich einen Wettbewerbsvorteil, den Konkurrenten nur schwer kopieren können.

    Die Grundthese überzeugt: In der digitalen Welt reicht es nicht, gefunden zu werden. Man muss auch überzeugen. Die meisten Unternehmen behandeln SEO und ORM noch immer als getrennte Disziplinen – ein Fehler, der Ressourcen verschwendet und Potenziale ungenutzt lässt. Was passiert, wenn ein potenzieller Kunde nach einem Unternehmen sucht? Er sieht nicht nur die Website auf Position eins, sondern scannt Bewertungsportale, Presseartikel, Social-Media-Präsenzen. Die Search Engine Results Page ist längst zum digitalen Schaufenster der Unternehmensreputation geworden.

    Synergie mit messbarem Effekt

    Die Autoren zeigen konkrete Wirkungsketten: Positive Medienberichterstattung generiert hochwertige Backlinks, die das Ranking verbessern. Bessere Sichtbarkeit führt zu mehr Markensuchen, was Suchmaschinen als Vertrauenssignal interpretieren. Der Traffic konvertiert besser, wenn die begleitenden Reputationssignale stimmen. Die präsentierten Daten legen nahe, dass identischer Traffic bei optimierter Reputation zu 40-70 Prozent höheren Konversionsraten führen kann – sofern die Ausgangsbasis stimmt.

    Technisch ist das Buch fundiert. Die Autoren erklären, wie Keywords nach Reputationsrisiken priorisiert werden, wie Content-Strukturen gleichzeitig Suchmaschinen und Vertrauensbildung dienen, wie Bewertungen systematisch in die SEO-Strategie integriert werden. Sie entwickeln mehrdimensionale Messframeworks – Visibility Scores, Trust Velocity, Conversion Attribution. Besonders relevant: die Analyse, wie KI-basierte Suchsysteme die Beziehung zwischen SEO und ORM verändern werden. Wenn ChatGPT oder Googles Search Generative Experience Informationen synthetisieren, gewinnt nicht mehr allein die technisch am besten optimierte Seite, sondern die Marke mit der konsistentesten digitalen Reputation über verschiedene Plattformen hinweg.

    Frank Tetzel, Jahrgang 1963, ist gelernter Journalist, und hat für eine Reihe von großen Tageszeitungen geschrieben. Inzwischen ist er Chefredakteur und Herausgeber von FAIReconomics, einem Magazin für nachhaltige Wirtschaft.
