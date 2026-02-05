Das Bitcoin-Drama und seine Opfer - Gefahr für Finanzsystem?

Bitcoin (und andere Kryptos wie Ethereum) fallen immer weiter - und das wird nicht nur für hochgehebelte Krypto-Player wie Michael Saylor und Tom Lee zum schweren Problem. Ist der Abverkauf von Bitcoin und Co auch ein Problem für das Finanzsystem? Michael Burry (bekannt aus von "The Big Short") meint: das ist es! Denn Krypto hat sich zum Schatten-Kreditsystem entwickelt, an dem viel hängt. Dazu kommt noch der Abverkauf der Software-Aktien - hier ist wiederum der gigantisch gewachsene Privatkredit-Sektor stark engagiert. Das könnte der Beginn eines "Teufelskreises" sein mit einem dynamischen Domino-Effekt. Heute schüren miese Daten vom US-Jobmarkt die Rezessions-Sorgen - killt KI immer mehr Jobs?

