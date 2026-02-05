    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    Rio Tinto - Aktie unter Druck -4,25 % - 05.02.2026

    Am 05.02.2026 ist die Rio Tinto Aktie, bisher, um -4,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rio Tinto Aktie.

    Foto: Rick Bowmer - dpa

    Rio Tinto ist ein global führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien wie Aluminium und Kupfer spezialisiert. Es hat eine starke Marktstellung, insbesondere in Australien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind BHP, Vale und Glencore. Rio Tinto hebt sich durch innovative Technologien und nachhaltige Bergbaupraktiken ab.

    Rio Tinto Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Rio Tinto Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,25 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der Rio Tinto Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Rio Tinto Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +38,26 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rio Tinto Aktie damit um +3,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,59 % gewonnen.

    Rio Tinto Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,49 %
    1 Monat +17,34 %
    3 Monate +38,26 %
    1 Jahr +38,61 %

    Informationen zur Rio Tinto Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Rio Tinto Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,73 Mrd. € wert.

    Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab


    Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Rio Tinto und Glencore sind geplatzt. Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionäre bringe, teilte der Konzern am …

    No intention to bid statement


    Further to the announcement of 8 January 2026, Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited (together, "Rio Tinto") confirm that Rio Tinto is no longer considering a possible merger or other business combination with Glencore plc (“Glencore”), as Rio Tinto …

    Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited


    The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited 05-Feb-2026 / 14:08 GMT/BST FORM 8.3   PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BHP Group, Freeport-McMoRan und Co.

    BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,63 %. Freeport-McMoRan notiert im Minus, mit -3,78 %. Vale notiert im Minus, mit -2,42 %. Glencore verliert -6,65 %

    Rio Tinto Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rio Tinto Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rio Tinto Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rio Tinto

    -4,34 %
    +3,49 %
    +17,34 %
    +38,26 %
    +38,61 %
    +16,41 %
    +24,34 %
    +235,97 %
    +535,24 %
    ISIN:GB0007188757WKN:852147



