    Glencore Aktie mit Kurseinbruch - 05.02.2026

    Am 05.02.2026 ist die Glencore Aktie, bisher, um -6,14 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Glencore Aktie.

    Besonders beachtet! - Glencore Aktie mit Kurseinbruch - 05.02.2026
    Foto: Urs Flueeler - dpa

    Glencore ist ein führendes Rohstoffunternehmen mit einem breiten Portfolio an Metallen, Mineralien und Energieprodukten. Es hat eine starke globale Präsenz und konkurriert mit Branchenriesen wie BHP und Rio Tinto. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine integrierte Wertschöpfungskette und die bedeutende Rolle im Kobalt- und Kupfermarkt.

    Glencore aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.02.2026

    Mit einer Performance von -6,14 % musste die Glencore Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Glencore Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,3330, mit einem Minus von -6,14 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Glencore in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +43,46 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Glencore Aktie damit um -12,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Glencore eine positive Entwicklung von +22,30 % erlebt.

    Glencore Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,52 %
    1 Monat +19,29 %
    3 Monate +43,46 %
    1 Jahr +35,44 %

    Informationen zur Glencore Aktie

    Es gibt 12 Mrd. Glencore Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,13 Mrd. € wert.

    Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab


    Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Rio Tinto und Glencore sind geplatzt. Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionäre bringe, teilte der Konzern am …

    No intention to bid statement


    Further to the announcement of 8 January 2026, Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited (together, "Rio Tinto") confirm that Rio Tinto is no longer considering a possible merger or other business combination with Glencore plc (“Glencore”), as Rio Tinto …

    Glencore plc


    The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Glencore plc 05-Feb-2026 / 14:12 GMT/BST FORM 8.3   PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Freeport-McMoRan, Rio Tinto und Co.

    Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,78 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -4,52 %. Vale notiert im Minus, mit -2,42 %.

    Glencore Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Glencore Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Glencore Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
