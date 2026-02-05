Glencore Aktie mit Kurseinbruch - 05.02.2026

Mit einer Performance von -6,14 % musste die Glencore Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Glencore Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,3330€, mit einem Minus von -6,14 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Glencore ist ein führendes Rohstoffunternehmen mit einem breiten Portfolio an Metallen, Mineralien und Energieprodukten. Es hat eine starke globale Präsenz und konkurriert mit Branchenriesen wie BHP und Rio Tinto. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine integrierte Wertschöpfungskette und die bedeutende Rolle im Kobalt- und Kupfermarkt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Glencore in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +43,46 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Glencore Aktie damit um -12,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Glencore eine positive Entwicklung von +22,30 % erlebt.

Glencore Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,52 % 1 Monat +19,29 % 3 Monate +43,46 % 1 Jahr +35,44 %

Informationen zur Glencore Aktie

Es gibt 12 Mrd. Glencore Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,13 Mrd. € wert.

Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Rio Tinto und Glencore sind geplatzt. Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionäre bringe, teilte der Konzern am …

Further to the announcement of 8 January 2026, Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited (together, "Rio Tinto") confirm that Rio Tinto is no longer considering a possible merger or other business combination with Glencore plc (“Glencore”), as Rio Tinto …

The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Glencore plc 05-Feb-2026 / 14:12 GMT/BST FORM 8.3 PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Freeport-McMoRan, Rio Tinto und Co.

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,78 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -4,52 %. Vale notiert im Minus, mit -2,42 %.

Glencore Aktie jetzt kaufen?

