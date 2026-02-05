Peloton Interactive Registered (A) Aktie im Ausverkauf - 05.02.2026

Die Peloton Interactive Registered (A) Aktie ist bisher um -25,76 % auf 3,7200€ gefallen. Das sind -1,2910 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,64 %, geht es heute bei der Peloton Interactive Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Peloton Interactive ist ein führender Anbieter von vernetzten Fitnesslösungen, bekannt für seine hochwertigen Produkte wie das Peloton Bike und die Peloton App. Mit einer starken Markenpräsenz und einer engagierten Community hebt sich Peloton von Konkurrenten wie NordicTrack und Echelon ab. Das Unternehmen bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch nahtlose Integration von Hardware und digitalen Inhalten.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Peloton Interactive Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -39,51 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Peloton Interactive Registered (A) Aktie damit um -24,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Peloton Interactive Registered (A) bisher ein Minus von -30,88 %.

Peloton Interactive Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,40 % 1 Monat -29,95 % 3 Monate -39,51 % 1 Jahr -47,63 %

Informationen zur Peloton Interactive Registered (A) Aktie

Es gibt 402 Mio. Peloton Interactive Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. € wert.

Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) today announced that Liz Coddington, Chief Financial Officer, will be leaving the company to pursue an opportunity outside the industry. Coddington will remain with Peloton through March, and the company has …

Delivered Year-over-Year Improvement in Profitability While Investing in Ambitious Innovation Agenda Raises Full Year FY2026 Adjusted EBITDA Guidance to $450 - $500 million* NEW YORK, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Peloton Interactive, Inc. …

Peloton Interactive Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Peloton Interactive Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Peloton Interactive Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.