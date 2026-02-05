Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie steigt zweistellig - +29,82 % - 05.02.2026

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) einen Gewinn von +1.647,18 % verbuchen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie. Mit einer Performance von +29,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,150€, mit einem Plus von +29,82 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) eine negative Entwicklung von -40,56 % erlebt.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,90 % 1 Monat -37,43 % 3 Monate +1.647,18 % 1 Jahr +928,44 %

Informationen zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie

Es gibt 92 Mio. Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. € wert.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.