Quantum eMotion Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 05.02.2026

Mit einer Performance von -13,90 % musste die Quantum eMotion Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Quantum eMotion Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,90 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

Obwohl die Quantum eMotion Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +42,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um -25,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Quantum eMotion einen Rückgang von -22,64 %.

Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,23 % 1 Monat -21,90 % 3 Monate +42,65 % 1 Jahr +484,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Quantum eMotion Aktie. Einige Anleger nutzen Rückgänge zum Nachkauf, während andere vor möglichen Verlusten warnen und skeptisch sind. Die Stimmung ist gemischt, mit Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung und Empfehlungen, bei Hochs zu verkaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

Informationen zur Quantum eMotion Aktie

Es gibt 203 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 528,11 Mio. € wert.

Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?

Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.