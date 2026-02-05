D-Wave Quantum Aktie weiter im Abwärtstrend - -12,08 % - 05.02.2026

Die D-Wave Quantum Aktie ist bisher um -12,08 % auf 14,995€ gefallen. Das sind -2,060 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der D-Wave Quantum Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,995€, mit einem Minus von -12,08 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von D-Wave Quantum mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -42,66 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um -28,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,53 %. Im Jahr 2026 gab es für D-Wave Quantum bisher ein Minus von -34,55 %.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,75 % 1 Monat -38,53 % 3 Monate -42,66 % 1 Jahr +200,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der D-Wave Quantum Aktie, die durch nervöse Marktbedingungen und externe Faktoren wie Zinserwartungen belastet wird. Trotz positiver Unternehmensnachrichten bleibt die Aktie unter Druck, da die Marktteilnehmer eine restriktivere Geldpolitik erwarten, was zu einem Abverkauf führt. Die Korrelation mit dem Bitcoin-Markt verstärkt die Volatilität, und Analysten warnen vor weiteren Verlusten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,51 Mrd. € wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.