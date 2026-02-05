Volvo Car Registered (B) Aktie deutlicher Kursrutsch - 05.02.2026

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Volvo Car Registered (B) Verluste von -32,49 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Volvo Car Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von -21,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,62 %, geht es heute bei der Volvo Car Registered (B) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -30,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Volvo Car Registered (B) einen Rückgang von -30,02 %.

Volvo Car Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -30,59 % 1 Monat -34,86 % 3 Monate -32,49 % 1 Jahr +27,77 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Volvo Car Aktie, die nach enttäuschenden Quartalszahlen um bis zu 25 % fiel. Analysten senkten die Kursziele und äußerten Bedenken hinsichtlich der Profitabilität und der Auswirkungen von Zöllen auf die US-Exporte. Die Zusammenarbeit mit Lynk & Co wird als strategisch wichtig erachtet, während der neue vollelektrische EX60 als potenzieller Umsatztreiber gilt, der bessere Margen verspricht. Die Lokalisierung der Produktion in den USA ist entscheidend für die Kostenstruktur.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volvo Car Registered (B) eingestellt.

Informationen zur Volvo Car Registered (B) Aktie

Es gibt 3 Mrd. Volvo Car Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,53 Mrd. € wert.

Nach den jüngsten Rekorden haben Europas Börsen am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. "Die Marktteilnehmer sehen sich erneut mit erhöhter Volatilität an den Edelmetallmärkten und eher schwachen Unternehmenszahlen konfrontiert", sagte …

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Donnerstag mit weiteren Verlusten seinen Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke vergrößert. Die Stimmung am Markt ist immer noch geprägt von Nervosität, insbesondere bei Edelmetallen und Kryptowährungen. …

The Schall Law Firm, a national shareholder rights litigation firm, announces that it is investigating claims on behalf of investors of AB Volvo (“Volvo” or “the Company”) (OTC Markets: VLVLY) for violations of the securities laws. The investigation …

Ob die Volvo Car Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volvo Car Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.