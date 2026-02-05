    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Car Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Car Registered (B)

    Volvo Car Registered (B) Aktie deutlicher Kursrutsch - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volvo Car Registered (B) Aktie bisher Verluste von -21,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volvo Car Registered (B) Aktie.

    Volvo Car Registered (B) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Volvo Car Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von -21,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,62 %, geht es heute bei der Volvo Car Registered (B) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Volvo Car Registered (B) Verluste von -32,49 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -30,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Volvo Car Registered (B) einen Rückgang von -30,02 %.

    Volvo Car Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -30,59 %
    1 Monat -34,86 %
    3 Monate -32,49 %
    1 Jahr +27,77 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volvo Car Registered (B) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Volvo Car Aktie, die nach enttäuschenden Quartalszahlen um bis zu 25 % fiel. Analysten senkten die Kursziele und äußerten Bedenken hinsichtlich der Profitabilität und der Auswirkungen von Zöllen auf die US-Exporte. Die Zusammenarbeit mit Lynk & Co wird als strategisch wichtig erachtet, während der neue vollelektrische EX60 als potenzieller Umsatztreiber gilt, der bessere Margen verspricht. Die Lokalisierung der Produktion in den USA ist entscheidend für die Kostenstruktur.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volvo Car Registered (B) eingestellt.

    Zur Volvo Car Registered (B) Diskussion

    Informationen zur Volvo Car Registered (B) Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Volvo Car Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,53 Mrd. € wert.

    Anleger sind vorsichtig und nehmen Gewinne mit


    Nach den jüngsten Rekorden haben Europas Börsen am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. "Die Marktteilnehmer sehen sich erneut mit erhöhter Volatilität an den Edelmetallmärkten und eher schwachen Unternehmenszahlen konfrontiert", sagte …

    Dax leicht im Minus - Anleger weiterhin nervös


    Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Donnerstag mit weiteren Verlusten seinen Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke vergrößert. Die Stimmung am Markt ist immer noch geprägt von Nervosität, insbesondere bei Edelmetallen und Kryptowährungen. …

    VLVLY Investors Have Opportunity to Join AB Volvo Fraud Investigation with the Schall Law Firm


    The Schall Law Firm, a national shareholder rights litigation firm, announces that it is investigating claims on behalf of investors of AB Volvo (“Volvo” or “the Company”) (OTC Markets: VLVLY) for violations of the securities laws. The investigation …

    Volvo Car Registered (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volvo Car Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volvo Car Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volvo Car Registered (B)

    -22,12 %
    -30,59 %
    -34,86 %
    -32,49 %
    +27,77 %
    -44,21 %
    -67,54 %
    ISIN:SE0021628898WKN:A40AE9



