    Selenskyj erwartet nächste Gesprächsrunde in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhandlungen über Ukraine-Krieg in den USA geplant.
    • Ukraine offen für alle friedlichen Gesprächsformate.
    • Selenskyj lobt Erfolg des Marschflugkörpers Flamingo.
    KIEW (dpa-AFX) - Die nächsten Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges werden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj wahrscheinlich in den USA stattfinden. Die Ukraine sei bereit zu allen Gesprächsformaten, "die den Frieden wirklich näher bringen und ihn zuverlässig und dauerhaft machen können, sodass Russland den Appetit verliert, weiterzukämpfen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew. "Es ist wichtig, dass dieser Krieg so endet, dass Russland keinen Lohn für seine Aggression erhält."

    Seit Mittwoch hatten Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten miteinander gesprochen. Selenskyj sagte nicht, ob die künftigen Gespräche in den USA ebenfalls in diesem Dreierformat stattfinden sollen.

    Russisches Raketentestgelände beschossen

    Der Präsident griff eine Mitteilung seines Generalstabs auf, wonach die Ukraine mit ihrem selbst entwickelten Marschflugkörper Flamingo das Raketentestgelände Kapustin Jar bei Astrachan in Südrussland beschossen habe. "Unsere Flamingos haben ihre Arbeit getan", sagte Selenskyj und dankte den beteiligten Soldaten. Von Moskauer Seite gab es dazu keine Angaben. Von Kapustin Jar aus hatte die russische Armee zweimal die zerstörerische neue Mittelstreckenrakete Oreschnik auf die Ukraine abgeschossen./fko/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
