    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce - Aktie verliert deutlich -4,73 % - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Salesforce Aktie bisher Verluste von -4,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce - Aktie verliert deutlich -4,73 % - 05.02.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Sie fällt um -4,73 % auf 160,96. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,94 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    45.134,72€
    Basispreis
    33,39
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    52.929,58€
    Basispreis
    32,74
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Salesforce Aktionäre einen Verlust von -27,11 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,34 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -29,20 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,91 % geändert.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,34 %
    1 Monat -26,34 %
    3 Monate -27,11 %
    1 Jahr -51,38 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Salesforce im Rahmen eines sektorweiten Software‑Ausverkaufs durch KI‑Neuigkeiten (z. B. Anthropic). Diskutiert werden Bewertung (KGV ≈25), halbierter Jahreskurs, fundamentale Sorgen wegen höherer KI‑Infrastrukturkosten und schwächerem Cloud‑Wachstum, technische Unterstützungen bei ~200/150/140 USD, ausgelöste Stops und die Nähe der Quartalszahlen im März.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salesforce eingestellt.

    Zur Salesforce Diskussion

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,25 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 05.02. - S&P 500 schwach -1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAX hält sich, US-Börsen wanken: Tech-Werte trotzen dem Abwärtstrend


    Die Börsen zeigen sich zweigeteilt: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben und Tech-Werte Stärke beweisen, geraten vor allem die großen US‑Indizes deutlich unter Druck.

    Salesforce – überverkauft am Support


    Die Aktie von Salesforce Inc. (WKN: A0B87V) war ausgehend vom im Dezember 2022 bei 126,34 USD verbuchten zyklischen Tief bis auf ein im Dezember 2024 gesehenes Rekordhoch bei 369,00 USD angestiegen. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Der etablierte Abwärtstrend erfuhr zuletzt nach dem vergeblichen Versuch der nachhaltigen Überwindung der fallenden 200-Tage-Linie im vergangenen Dezember und Januar eine Beschleunigung. Der Anteilsschein rutschte inn...

    So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,18 %. Microsoft notiert im Minus, mit -4,27 %. Oracle notiert im Minus, mit -5,89 %. SAP verliert -0,09 %

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -4,42 %
    -14,44 %
    -26,41 %
    -27,12 %
    -51,31 %
    +6,98 %
    -15,08 %
    +195,09 %
    +1.156,50 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salesforce - Aktie verliert deutlich -4,73 % - 05.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Salesforce Aktie bisher Verluste von -4,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     