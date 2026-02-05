Salesforce - Aktie verliert deutlich -4,73 % - 05.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Sie fällt um -4,73 % auf 160,96€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,94 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Salesforce Aktionäre einen Verlust von -27,11 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,34 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -29,20 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,91 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,34 % 1 Monat -26,34 % 3 Monate -27,11 % 1 Jahr -51,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Salesforce im Rahmen eines sektorweiten Software‑Ausverkaufs durch KI‑Neuigkeiten (z. B. Anthropic). Diskutiert werden Bewertung (KGV ≈25), halbierter Jahreskurs, fundamentale Sorgen wegen höherer KI‑Infrastrukturkosten und schwächerem Cloud‑Wachstum, technische Unterstützungen bei ~200/150/140 USD, ausgelöste Stops und die Nähe der Quartalszahlen im März.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salesforce eingestellt.

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,25 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Börsen zeigen sich zweigeteilt: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben und Tech-Werte Stärke beweisen, geraten vor allem die großen US‑Indizes deutlich unter Druck.

Die Aktie von Salesforce Inc. (WKN: A0B87V) war ausgehend vom im Dezember 2022 bei 126,34 USD verbuchten zyklischen Tief bis auf ein im Dezember 2024 gesehenes Rekordhoch bei 369,00 USD angestiegen. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Der etablierte Abwärtstrend erfuhr zuletzt nach dem vergeblichen Versuch der nachhaltigen Überwindung der fallenden 200-Tage-Linie im vergangenen Dezember und Januar eine Beschleunigung. Der Anteilsschein rutschte inn...

So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,18 %. Microsoft notiert im Minus, mit -4,27 %. Oracle notiert im Minus, mit -5,89 %. SAP verliert -0,09 %

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.